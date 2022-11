Tödlicher Unfall: 22-Jähriger stirbt – trauernde Angehörige laufen über B28

Plus Ein alkoholisierter Mann fährt mit seinem 245 PS starken BMW gegen einen VW, dessen Fahrer stirbt sofort. Die B28 bei Senden ist stundenlang gesperrt.

In der Nacht zum Sonntag hat ein 22-jähriger Mann bei einem schweren Unfall auf der B28 zwischen Neu-Ulm und Senden sein Leben verloren. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde sein Auto von hinten mit großer Wucht gerammt. Nach dem Unfall liefen trauernde Angehörige über die Bundesstraße. Mehrere zusätzliche Streifen mussten deshalb kommen.