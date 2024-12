Unfall in Senden: Auto und Motorrad kollidieren in Kreisverkehr

Ein Auto und ein Motorrad sind am Samstagabend im Kreisverkehr in der Ulmer Straße in Senden kollidiert. Der Motorradfahrer befuhr laut Polizei die Ulmer Straße in nördliche Fahrtrichtung und fuhr anschließend in den Kreisverkehr ein. Der Autofahrer fuhr zeitgleich vom Parkplatz eines Möbelgeschäftes in selbigen Kreisverkehr ein. Im Kreisverkehr stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, woraufhin der 16-jährige Motorradfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn (Telefon 07309/9655-0) melden. (AZ)

Kreisverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Motorrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis