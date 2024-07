Personalengpässe: Züge auf der Illertalbahn fallen abends teils komplett aus

Pendlerinnen und Pendler müssen auf der Illertalbahn dieser Tage besonders viel Geduld aufbringen. Immer wieder kam es zuletzt auf der Strecke zwischen Memmingen und Ulm zu Einschränkungen. Nun werden erneute Ausfälle angekündigt: Aufgrund von „kurzfristigen Personalengpässen in mehreren Stellwerken“ fallen ab Dienstag, 23. Juli, wieder Züge aus.

Betroffen sind nach Angaben der Deutschen Bahn die Verbindungen der RE75, RS7 und die RS71 zwischen Ulm und Memmingen sowie zwischen Senden und Weißenhorn. Die Einschränkungen dauern demnach eine Woche lang - bis Dienstag, 30. Juli. Täglich zwischen 17 und 6 Uhr kann es zu Zugausfällen kommen. Ob es einen Schienenersatzverkehr gibt, scheint noch nicht sicher. „An einem Busnotverkehr für die ausfallenden Züge wird gearbeitet“, schreibt die Deutsche Bahn.

Bereits in den vergangenen Tag waren Verzögerungen auf der Strecke zu beklagen. Am Montagvormittag kam es laut Bahn aufgrund einer „Reparatur an einer Weiche“ zwischen Memmingen und Ulm zu Einschränkungen. Über das Schwörwochenende konnte der Ulmer Hauptbahnhof aufgrund von Instandhaltungsarbeiten teilweise nicht angefahren werden. Im Laufe der vergangenen Woche sorgten zudem ein „defektes Stellwerk“ in Gerlenhofen sowie die „kurzfristige Erkrankung“ von Personal für Ausfälle. (AZ/krom)