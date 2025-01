Zwei Männer geraten in Streit und schlagen sich gegenseitig

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in Senden. Demnach kam es in der Römerstraße zu einem Streit zwischen einem 32-Jährigen und einem 35-jährigen Mann. Der Konflikt eskalierte, und die beiden Männer schlugen sich nach aktuellem Ermittlungsstand gegenseitig. Der 32-Jährige verhielt sich bei Eintreffen der Polizeibeamten weiterhin aggressiv und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen, so die Polizei.

Die Polizei in Senden ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung

Beide Männer erlitten leichte Verletzungen. Gegen die Tatverdächtigen leiteten die Polizeibeamten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. (AZ)