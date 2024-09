Trickbetrug in Pfuhl: Seniorin um Schmuck und Bargeld im Wert von 37.000 Euro betrogen

Im Laufe des Samstags kam es im Stadtteil Pfuhl zu mehreren Anrufbetrügen. Bei einer 76-Jährigen waren die Betrüger nach Polizeiangaben erfolgreich und erbeuteten Schmuck im Wert von etwa 35.000 Euro, sowie 2000 Euro Bargeld.

Die Geschädigte erhielt einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten der Kriminalpolizei. Dieser habe eine Tätergruppe nach Raubüberfall auf ein Einfamilienhaus festgenommen, jedoch sei einer der Täter noch flüchtig. Da die Tat in unmittelbarer Nähe zur Geschädigten stattgefunden habe, sei diese nun gefährdet. Nach einem etwa zweistündigen Telefonat kam die Geschädigte der Aufforderung, ihre Wertgegenstände einem Polizeibeamten zur Sicherung zu übergeben, nach.

Erst einige Stunden nach der Tat meldete sich die Geschädigte beim Notruf und bemerkte, dass sie einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen ist. Auch in Ulm kam es zu Anrufen von Trickbetrügern. In einem Fall, der unserer Redaktion gemeldet wurde, gingen die Täter besonders perfide vor: Eine Kinderstimme jammerte in den Hörer und erzählte von einem angeblichen Unfall. (AZ)