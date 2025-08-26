Sensationsfund in Ulm: iPhone übersteht ein Jahr im Wasser

Handy, Schlüssel, Portemonnaie: Die meisten Menschen tragen dieses Trio rund um die Uhr bei sich. Besonders das Smartphone hat für viele einen hohen Stellenwert und ist aus dem Alltag kaum noch wegzudenken. Wird es verlegt, vergessen oder gar gestohlen, setzt Panik ein. So ging es auch Tamara Klimczak aus Ulm, als ihre Tasche mitsamt iPhone 14 in die Blau plumpste. Sie glaubte ihr Handy verloren. Doch jetzt, über ein Jahr später, wurde es geborgen: Und es funktioniert immer noch!

Klimczak arbeitet in der Gastronomie. In der Tasche trägt sie Handy, Schlüssel, private und Kellnerbörse sowie ein paar Schminkutensilien. So auch am vergangenen Schwörmontag, dem 22. Juli 2024. Nach ihrer Schicht setzte sie sich mit ihrem Freund an die Stegbrücke an der Blau – doch der restliche Abend verlief weniger gut: Ihr Partner stieß an ihre Tasche. Diese kippte und fiel in das Flüsschen. „Ich war erst mal geschockt und sauer, dass mein Partner und ich nicht aufgepasst hatten. Ich musste weinen, weil ich dachte, ich hätte alles verloren“, erinnert sich die 36-Jährige.

Nach über einem Jahr wird das Handy in Ulm gefunden

Damals sprang ihr Freund in den Fluss, konnte das meiste retten – nur das Handy blieb verloren. Am nächsten Tag versuchte es Klimczaks Partner erneut. Dieses Mal mit Taucherbrille: doch wieder nichts. Für die Kellnerin war es nicht nur der Verlust des Wertgegenstandes: „Meine Bilder, Videos und Daten… Alles war weg. Ich habe mich ziemlich beschissen gefühlt.“ Die 36-Jährige glaubte ihr Smartphone nun endgültig verloren – bis sich am 7. August 2025 – über ein Jahr später – ein fremder Mann mit einer kryptischen Nachricht über Facebook meldete:

„Darf ich Sie fragen, ob Sie am 22. dieses Monats in Ulm waren? Wenn ja, dann habe ich eine wichtige Information für Sie.“ Gerd Xeller, der Nachrichtenschreiber, habe etwas in der Blau gefunden. Zuerst war sich Klimczak unsicher; dachte, dass jemand sie betrügen wolle. Doch dann erinnerte sie sich: Auf ihrem verlorenen Handy war der Notfall-Pass aktiviert. Dadurch werden Name und Verlustdatum auf dem Bildschirm angezeigt. Nachdem Xeller ihr ein Bild des Smartphones gesendet hatte, war sich Klimczak sicher. „Das ist das Handy, das ich vor einem Jahr in der Blau verloren habe – und es funktioniert noch.“

Das Handy funktioniert: Alle Fotos und Daten der Ulmerin gerettet

Der zehnjährige Sohn von Xeller habe das iPhone in der Blau gefunden, nachdem er etwas Funkelndes gesehen hatte. Kurzerhand stieg der Junge in den Bach und fand das Smartphone, das bereits über ein Jahr in dem Gewässer lag. Familie Xeller trocknete das Handy in Reis, schloss es an den Strom und tatsächlich: Das iPhone 14 sprang an. „Ich hätte nie gedacht, dass jemand mein Handy findet“, sagt Klimczak. Und sogar der Speicher blieb nach über einem Jahr unter Wasser unbeschädigt: Klimczak konnte alle verloren geglaubten Daten, Bilder und Videos retten – ein echter Glücksgriff.

Denn normalerweise hält ein iPhone 14 unter Wasser nur etwa eine halbe Stunde aus. Klimczak ist das egal, denn sie hat ihre Daten wieder. „Eigentlich müsste ich jetzt Lotto spielen“, sagt sie. Für den zehnjährigen Finder gab es einen kleinen Finderlohn und Süßigkeiten.