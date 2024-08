Wirtshäuser in der Region: Die Liebe zu Südtirol geht im Adler durch den Magen

Morgens um zehn finden Tanja Schmid und Peter Pfistermeister noch die Zeit für einen entspannten Espresso. Die Vorbereitungen in der Küche gehen erst in etwas später los, der Umbau für ein abendliches Freiluft-Konzert kann noch warten. 200 Reservierungen liegen vor. Es wird also rappelvoll sein unter den Schatten spendenden Kastanien und der von Blauregen überwachsenen Pergola, die dem Biergarten des Gasthauses Adler in Holzheim ein sehr atmosphärisches Gepräge geben.

