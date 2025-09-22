Feuerwehr musste anrücken: Unangemeldete Pro-Palästina-Demo verärgert Ulmer Marktverkäufer

Seit dem Anschlag auf das Rüstungsunternehmen Elbit in Ulm halten die Pro-Palästina-Demonstrationen Ulm in ihrem Bann. Am Samstagmorgen kam es dabei auch zu einer unangemeldeten Protestaktion auf dem Münsterplatz. Dabei hingen die Aktivisten ein großes Banner an den Fahnenmasten vor dem Münster auf. Sehr zum Ärger einiger Markthändler, deren Verkäufe dadurch gestört wurden.

Zwei Wochen ist es her, dass Mitglieder der in Großbritannien als Terrororganisation eingestuften Gruppe „Palestine Action“ einen Anschlag auf das Rüstungsunternehmen Elbit Systems in Ulm verübten. Mit Äxten, einer Brechstange und einem Hammer demolierten sie Scheiben, Räume und die technische Infrastruktur. Dabei entstand ein Schaden von etwa einer Million Euro. Drei Frauen und zwei Männer wurden von der Polizei festgenommen und befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.

Unangemeldete Pro-Palästina-Demo in Ulm: Darum ärgern sich die Markthändler

Nur gut eine Woche nach der Attacke wurde gegenüber des Elbit-Bürogebäudes in der Heidenheimer Straße ein Protestcamp errichtet. Am Samstagmorgen folgte eine unangemeldete Aktion in der Ulmer Innenstadt. Während des Ulmer Wochenmarktes versammelten sich etwa 20 bis 30 Personen, um lautstark gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen zu protestieren. Dabei kletterten zwei Aktivisten auf Fahnenmasten vor dem Ulmer Münster und hissten ein übergroßes Banner mit der Aufschrift: „Shut Elbit Down. Genozid beginnt hier!“ Es dauerte über drei Stunden, bis die Polizei den Protest auflösen konnte – für die Markthändler wertvolle Verkaufszeit.

„Alle Händler haben einen finanziellen Verlust erlitten. Die Käufer waren durch die Aktion gestresst. Manchen Händlern sind dadurch 80 bis 100 Verkaufsvorgänge verloren gegangen. Ein Stand konnte auch gar nicht mehr besucht werden“, sagt ein Verkäufer, der anonym bleiben möchte. Die Aktivisten seien in Kleingruppen über den Markt gelaufen und hätten lauthals ihre Parolen gerufen. Das habe die Leute verschreckt. „Die Leute gehen auf den Markt, um zu verweilen. Sie wollen sich beim Kauf Zeit nehmen. Dabei wurden sie einfach gestört.“

Gaza-Demonstration durch Ulm mit etwa 900 Teilnehmenden

Laut Polizei versuchte man, die beiden Aktivisten, die sich an den Fahnenmasten festgeseilt hatten, mit einer Hebebühne herunterzuholen. Diese sei aber nicht hoch genug gewesen. Deswegen musste ein Leiterwagen der Feuerwehr hinzugezogen werden. Nachdem die Männer von den Masten entfernt werden konnten, verließen die Aktivisten den Münsterplatz. Dabei blieb es friedlich, erklärt ein Pressesprecher der Polizei Ulm.

Am Nachmittag folgte eine angemeldete Demonstration auf dem Münsterplatz mit anschließendem Demonstrationszug zum Elbit-Bürogebäude, an dem bis zu 900 Menschen teilnahmen. Die Demonstrierenden forderten ein Ende der israelischen Aggression im Gazastreifen und die Schließung von Elbit Deutschland, mit den Rufen „Shut Elbit down.“

Darum protestiert „Shut Elbit Down“ in Ulm

Das ist auch der Name der Gruppierung, die seit vergangenem Dienstag ein Protestcamp vor dem Elbit-Standort an der Heidenheimer Straße und Demonstrationen in Ulm organisiert. Für sie ist Elbit Systems mitverantwortlich für die Gewalttaten des israelischen Militärs im Gazastreifen. Elbit Systems Deutschland ist ein Tochterunternehmen des gleichnamigen israelischen Rüstungsgiganten. Laut Pablo Flock, dem Sprecher des Camps, produziere das Unternehmen 85 Prozent der von Israel im Gazakrieg verwendeten Drohnen.

Elbit Systems Deutschland weist diesen Vorwurf zurück. Man stelle in Ulm lediglich Kommunikationssysteme für die Bundeswehr her. Keine Waffen für Israel. „Es wird kein System aus Ulm nach Israel geschickt“, erklärte ein Sprecher von Elbit. Das Werk habe keinerlei Beziehungen zum Krieg in Gaza.

Das Protestcamp war bis einschließlich Sonntag genehmigt und muss bis zum späten Montagabend abgebaut werden.