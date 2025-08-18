Royal Ranger hatten ein tolles Ferien-Camp

Icon vergrößern Im Camp gab es immer ein Programm. Foto: Eva Tränkle Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Camp gab es immer ein Programm. Foto: Eva Tränkle

Draußen in der Natur zu sein, das mögen die Royal Rangers. Sie sind christliche Pfadfinder und kommen vorwiegend aus dem Stamm Neu-Ulm. Sie waren für eine Woche in ihrem Lager auf der Alb bei Geislingen/Steige, um eine spannende Zeit miteinander zu erleben.

Viele kamen von der Friedenskirche.

60 Teilnehmende im Alter von acht bis 15 Jahren waren dabei, betreut von 40 ehrenamtlichen Mitarbeitern. Viele von ihnen kamen aus der Friedenskirche Neu-Ulm. Die Gruppen von bis zu acht Kindern und Jugendlichen bauten ihre Zelt selbst auf, den Teamplatz mit Tisch und Bank sowie ihre Feuerstelle. Die Ernährung: Alles wurde selbst dort auf dem offenen Feuer gekocht.

Das Highlight für die Älteren ab zwölf Jahren war eine zweitägige Wanderung über 22 Kilometer mit der Übernachtung in der freien Natur. Ansonsten stand tagsüber Singen, Geländespiele, Werken, Basteln, Backen sowie die Nachtwache auf dem Programm.

Florenz im Jahr 1486 lautete das Thema.

Thematisch befassten sich die Pfadfinder dieses Mal mit Florenz im Jahr 1486 auf den Spuren Michelangelos. „Ein Meistermaler, so wie wir Meisterwerke Gottes sind“, erläutert Eva Tränkle, eine der Organisatorinnen, die mit Fiona und Sebastian Rußkamp das Camp leitete. Mit einem Outdoor-Gottesdienst endete für alle Teilnehmer eine eindrückliche Woche.

