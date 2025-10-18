Wenn der Körper warnt: Sie will Frauen helfen, die Signale rechtzeitig zu deuten

Kopfschmerzen, hin und wieder Magenprobleme, zwei bis drei Tage die Woche fühlt man sich besonders schlapp und müde. Oft sind es Frauen, denen diese unbestimmten Symptome das Leben schwer machen. Doch suchen sie deshalb einen Arzt auf, kann der oft nichts feststellen. Alle Werte sind im grünen Bereich, sie werden als vermeintlich gesund nach Hause geschickt. Silke Pfannenstiel kennt viele solcher Fälle. Ihr selbst ging es einst ähnlich. Heute will die ehemalige Krankenschwester anderen Frauen in dieser Situation in ihrem Gesundheitsraum in Straß helfen.

Pfannenstiel spricht offen über ihre Krankheitsgeschichte und ihren Burn-out, der sie zum Umdenken zwang. Bis 2011 hatte sie als Krankenschwester gearbeitet. Ein stressiger Beruf mit Schichtdiensten und Nachtarbeit. Zu Hause war sie auch als Mutter stets gefragt. Diverse Beschwerden schob sie lange beiseite, der Alltag musste weiterlaufen. Dann kamen Migräne, Hörsturz, Burn-out. Nichts ging mehr. Pfannenstiel sagt im Rückblick über diese Zeit: „Erst dann in der Rehaklinik habe ich erfahren, dass es auch anders gehen kann.“

Familiäre und berufliche Belastungen sind für Frauen oft extrem hoch

Bis zu dieser Erkenntnis war es für sie kein leichter Weg. Deshalb hat es sich 51-Jährige zur Aufgabe gemacht, aufzuklären. Sie weiß um die Belastung, der sich viele Frauen, insbesondere im mittleren Alter, ausgesetzt sehen. Sie jonglieren mit Arbeit, Kindern, vielleicht auch noch der Pflege von Eltern oder Schwiegereltern, Partnerschaft. Und über allem steht der innere und äußere Druck, allen gerecht zu werden. Silke Pfannenstiel will den Frauen nun zeigen, dass es dennoch nicht bis zum Äußersten – bis zum kompletten Zusammenbruch mit Burn-out und Co. – kommen muss. Denn: Der Körper sende schon lange vorher Signale. Er teile mit, dass es so nicht weitergehen könne, erklärt Pfannenstiel. Diese Signale zu erkennen, zu deuten und mit entsprechenden Maßnahmen gegenzusteuern, darum geht es in ihrer kleinen Praxis im Nersinger Ortsteil Straß.

Es sind genau diese unbestimmten Symptomatiken wie Kopfschmerzen, Magenkrämpfe oder Müdigkeit, die Pfannenstiel als Alarmsignale des Körpers erkennt. Die konkreten Beschwerden können je nach Person unterschiedlich ausfallen, jeder Mensch sei da ganz individuell, sagt Pfannenstiel. Wichtig ist der ausgebildeten Krankenschwester aber, dass solche Beschwerden dringend auch ärztlich abgeklärt werden müssen. Als ausgebildete Krankenschwester weiß sie, dass sich auch körperliche Krankheiten so äußern. Vielfach führt der erste Weg von stark belasteten Frauen ohnehin zum Hausarzt. Wenn der aber keine körperlichen Ursachen feststellen kann, enden die Frauen, die sich Hilfe erwartet haben, oft in der Sackgasse.

Wenn die Medizin bei Symptomen nicht weiter kommt

Es sei in der Tat ein Problem, dass Patientinnen oft nicht ernst genommen werden, so Pfannenstiel. Die Beschwerden werden als psychosomatisch abgetan. An diesem Punkt sind viele Frauen angekommen, wenn sie sich dann an Silke Pfannenstiel wenden. Sie hat in ihrer Praxis einen Raum geschaffen, in dem die Klientinnen alles erzählen können ohne irgendwie bewertet zu werden. Pfannenstiel arbeitet mit den Frauen individuell an ihrer jeweiligen Situation. Dabei gehe es nicht darum, das Leben grundlegend auf den Kopf zu stellen. Die Belastungen, die Verantwortung für die Familie zum Beispiel, sind da. Damit den richtigen Umgang zu finden, darauf komme es an.

„Ich glaube, gerade wir Frauen dürfen auch mehr kommunizieren“, sagt Pfannenstiel. Man müsse nicht immer als die taffe Organisatorin auftreten, die alles alleine wuppt. Sie erzählt von einer Klientin, die genau das dachte und nur zögerlich ihre Familie mehr einband. Pfannenstiel: „Die Familie fand das dann gar nicht so doof, wie sie dachte. Ihr Mann ermunterte sie, auch einfach mal etwas für sich alleine zu tun und zum Beispiel Kaffee trinken zu gehen.“

Silke Pfannenstiel ist damals nach ihrem Burn-out klargeworden, dass sie nicht mehr in ihren alten Job zurückkann. Sie bildete sich zusätzlich zu ihrer klassischen Ausbildung zur Krankenpflegerin weiter, unter anderem als Gesundheitspraktikerin in einem Kurs der Deutschen Gesellschaft für alternative Medizin und als Ernährungsberaterin nach dem Ansatz der Traditionellen Chinesischen Medizin. Auf der Basis dessen und ihrer eigenen Erfahrung berät sie nun ihre Klientinnen.

Info: Am Samstag, 25. Oktober, veranstaltet Silke Pfannenstiel von 15 bis 16.30 Uhr einen Info-Nachmittag in ihrer Praxis mit einem Impuls-Vortrag zum Thema „Dein Körper spricht“. Anmeldung über die Telefonnummer 0176-78732313.