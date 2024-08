Mobiltelefon samt Personalausweis gestohlen

Ein Radfahrer stellte in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen Mitternacht sein Fahrrad am Bahnhof Senden an den dortigen Fahrradabstellplätzen ab, um eine Zigarettenpause zu machen. Als der Geschädigte zu seinem Fahrrad zurückkehrte, stellte er fest: Sein Smartphone war aus der Handyhalterung am Fahrrad entwendet worden. In der Handyhülle befand sich zudem ein vorläufiger Personalausweis.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07307/910000 mit der Polizeistation Senden in Verbindung zu setzen.