So darf es gerne weiter gehen für den FV Illertissen

Besser hätte es der Terminplaner nicht hinkriegen können. Am Freitag (19 Uhr) treffen in der bayerischen Fußball-Regionalliga der Tabellenzweite FC Augsburg und der Tabellenführer FV Illertissen aufeinander – wobei das Tableau natürlich nach dem ersten Spieltag eine sehr begrenzte Aussagekraft hat.

Beim Saisonauftakt feierten aber beide Mannschaft Kantersiege. Der Augsburger Bundesliganachwuchs fertigte die Zweitvertretung der Spvgg Greuther Fürth mit 6:2 ab, die Illertisser schickten den Vizemeister DJK Vilzing mit einer 5:0-Packung nach Hause. Am Freitag gegen 21 Uhr werden beide Mannschaften wissen, was diese klaren Siege wert sind. Interessant ist, dass es bei beiden Teams im Vergleich zur vergangenen Saison keine allzu großen Veränderungen im Kader gab. Es treffen also zwei eingespielte Mannschaften aufeinander, die sich seit Jahren sehr gut kennen. Man trifft am Freitag zum bereits 23. Mal aufeinander, wobei die Illertisser statistisch die Nase vorn haben. Elfmal gingen sie als Sieger vom Platz, viermal teilte man sich die Punkte und sieben Duelle entschieden die Augsburger für sich.

Deren Trainer Tobias Strobl wird in seiner dritten Saison sicher die Bilanz verbessern wollen. Zuletzt erreichte er mit seinem Team immerhin Platz sieben. Doch auch auf Illertisser Seite will man an eine erfolgreiche Saison anknüpfen und freut sich auf das Duell.

FV Illertissen spielt beim FC Augsburg

FVI-Trainer Holger Bachthaler sagt: „Mit dem FC Augsburg II treffen wir auf einen sehr spielstarken und individuell sehr gut besetzten Gegner. Diese Mannschaft hat sich gegenüber der Vorsaison kaum verändert. Entsprechend eingespielt und gut aufeinander abgestimmt hat sie das Auftaktmatch gegen Greuther Fürth II klar für sich entschieden. Die Variabilität bei eigenem Ballbesitz ist einer der großen Stärken des FCA. Darauf müssen wir uns besonders gut einstellen.“

Der Illertisser Trainer muss weiterhin auf Torjäger Yannick Glessing verzichten, auch Maximilian Seemüller wird fehlen. Ansonsten ist der Kader vollzählig, sodass Holger Bachthaler auch diesmal personell fast aus dem Vollen schöpfen kann.