Wie Schüler in Ulm sich bei einem Aktiven Schuljahr engagieren können

Es ist nicht lange her, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Pflichtdienst an der Gesellschaft für junge Menschen vorgeschlagen hat. Auch die Freiwilligenagentur „Engagiert in Ulm“ hat sich zum Ziel gesetzt, verstärkt Jugendliche als Zielgruppe für bürgerschaftliches Engagement zu erreichen. Doch sie geht andere Wege: Im jetzt zu Ende gegangenen Schuljahr hat sie erstmals das sogenannte Aktive Schuljahr angeboten, um junge Menschen fürs soziale Engagement zu begeistern.

