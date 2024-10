Mehr als 1000 Erstsemester beginnen in Ulm ihr Studium

Hunderte junge Menschen starten in dieser Woche in Ulm mit den ersten Vorlesungen in einen neuen Lebensabschnitt: Zur Eröffnung des Wintersemesters 2024/25 begrüßten der Universitätspräsident und Mitglieder der Verfassten Studierendenschaft viele neue Gesichter an der Universität Ulm und stimmten sie auf die kommenden Herausforderungen ein.

Uni-Präsident Professor Michael Weber begrüßt die Studenten in Ulm

„Seien Sie neugierig, probieren Sie Dinge aus und stellen Sie Fragen“, so der Appell von Uni-Präsident Professor Michael Weber an die über eintausend jungen Menschen, die mit bestandenem Abitur nun in das Abenteuer Studium starten. Im Hörsaal begrüßte er die Neulinge und riet ihnen, den Spaß am Fach und am Studium zu behalten. „Schließlich studieren Sie genau das, was Ihnen am meisten Freude bereitet“, so der Informatik-Professor.

Julius Schürrle, Vorsitzender der Verfassten Studierendenschaft, und Annika Wilke vom Öffentlichkeitsreferat stellten die vielen Angebote vor, bei denen sich die Studenten ehrenamtlich engagieren können – von der Fahrradwerkstatt über die Organisation von Uni-Partys bis hin zur Gremienarbeit innerhalb der demokratischen Selbstverwaltung. Nach der offiziellen Eröffnung konnten die Studierenden im Uni-Forum verschiedene Hochschulgruppen kennenlernen und sich über universitäre Angebote wie das Humboldt-Zentrum, den Hochschulsport oder das Musische Zentrum informieren. Danach warteten die ersten Facheinführungen für den richtigen Start ins Universitätsstudium.

Knapp 10.000 Studenten sind an der Ulmer eingeschrieben

Insgesamt sind im Wintersemester 2024/25 an der Uni Ulm knapp 10.000 Studierende eingeschrieben, rund 1700 davon sind Erst- und Neueinschreibungen. Die meisten Ersteinschreibungen gibt es laut der Uni in den Studiengängen Medizin/Zahnmedizin sowie den Bachelorstudiengängen Psychologie und Wirtschaftswissenschaften. Insgesamt bieten die vier Fakultäten „Ingenieurwissenschaften, Informatik und Psychologie“, „Mathematik und Wirtschaftswissenschaften“, „Medizin“ sowie „Naturwissenschaften“ mehr als 60 deutsch- und englischsprachige Studiengänge an.