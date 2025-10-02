Spektakulärer Sonnenuntergang im Naturschutzgebiet Polstermähder bei Ludwigsfeld

Einen Lichtblick der besonderen Art präsentiert unser Leser Wolfgang Rupp aus Senden auf diesem Bild. „Lange habe ich auf einen solchen Moment wieder warten müssen“, schreibt er. Die Geduld hat sich gelohnt: Im Naturschutzgebiet Polstermähder bei Ludwigsfeld hielt Rupp diesen spektakulären Sonnenuntergang fest. Licht und Wolken erschaffen einen Anblick, der den Betrachter ehrfürchtig und staunend innehalten lässt. (AZ)





