Spektakulärer Sonnenuntergang im Naturschutzgebiet bei Ludwigsfeld

Neu-Ulm

Spektakulärer Sonnenuntergang im Naturschutzgebiet Polstermähder bei Ludwigsfeld

Die Geduld unseres Lesers Wolfgang Rupp wurde belohnt. Im Naturschutzgebiet Polstermähder bei Ludwigsfeld gelang ihm diese beeindruckende Aufnahme.
    Diesen grandiosen Sonnenuntergang hielt Wolfgang Rupp aus Senden im Naturschutzgebiet Polstermähder bei Ludwigsfeld fest. Foto: Wolfgang Rupp
    Diesen grandiosen Sonnenuntergang hielt Wolfgang Rupp aus Senden im Naturschutzgebiet Polstermähder bei Ludwigsfeld fest. Foto: Wolfgang Rupp

    Einen Lichtblick der besonderen Art präsentiert unser Leser Wolfgang Rupp aus Senden auf diesem Bild. „Lange habe ich auf einen solchen Moment wieder warten müssen“, schreibt er. Die Geduld hat sich gelohnt: Im Naturschutzgebiet Polstermähder bei Ludwigsfeld hielt Rupp diesen spektakulären Sonnenuntergang fest. Licht und Wolken erschaffen einen Anblick, der den Betrachter ehrfürchtig und staunend innehalten lässt. (AZ)

