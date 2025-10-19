Sechs Tore, aber noch jede Menge Luft nach oben

Fußball-Bezirksligist SV Offenhausen zeigte kein gutes Spiel, konnte aber dennoch den Nimbus der Unbesiegbarkeit auf eigenem Platz aufrechterhalten. Am Ende kamen die Neu-Ulmer Vorstädter gegen den TSV Langenau zu einem schmeichelhaften 3:3. „Es ist nicht alles negativ“, urteilte SVO-Coach Dragan Trkulja nach der Partie. Immerhin habe seine Truppe Charakter gezeigt und alles für den Punktgewinn getan. Langenaus Coach Benjamin Bilger hingegen war nach dem Schlusspfiff auf 180 und meckerte: „Wenn man hier 3:1 führt, darf man das nicht aus der Hand geben. Schon gar nicht durch so dumme und naive Fehler, wie wir sie begangen haben.“

Beide Teams legten eine derart erschreckend hohe Fehlerquote an den Tag, dass nur in Ausnahmefällen ein eventueller Matchplan attestiert werden konnte. Zumindest vor dem Seitenwechsel waren aber die Gäste einen Tick konstruktiver und so ging die zwischenzeitliche 2:0-Führung durch die Treffer von Florian Ufschlag (26.) und Timo Bemsel (33.) auch völlig in Ordnung. Offenhausen hatte dem lange nichts entgegen zu setzen. Erst in der 38. Minute kam Jasmin Busatlic aus spitzem Winkel zum ersten Torschuss. Als Paul Lutteri Felix Grupp etwas übermotiviert von den Beinen holte, kam Offenhausen zum Anschluss: Filip Sapina nutzte die Gelegenheit und stellte per Elfer auf 1:2 (45.).

Der SV Offenhausen war zwar engagiert, aber selten kreativ

Nach dem Seitenwechsel schien es zunächst, als hätte Trkulja bei seiner Halbzeitansprache die richtigen Worte gewählt. Offenhausen wirkte nun konzentrierter und verbuchte durch Hakan Güngör (50.) und Busatlic (55.) zwei Gelegenheiten. Aber spätestens nachdem Fatih Soyygit die halbherzigen Klärungsversuche der Hausherren mit einem satten Schuss aus 20 Metern und dem 1:3 bestrafte (64.), war der Faden wieder gerissen. Offenhausen blieb zwar engagiert, aber selten kreativ. Der Anschlusstreffer durch Busatlic war eher ein Zufallsprodukt (78.). Pavle Grgic gelang kurz vor Ende sogar noch der Ausgleich.

Das sagt Langenaus Trainer Benjamin Bilger zum Spiel

Während der SVO weiterhin alles nach vorne warf und durch Edin Dzanic sogar noch zur dicken Chance auf den Sieg kam, vergeigte Langenau gegen die entblößte Hintermannschaft mehrfach aussichtsreiche Konterchancen. „Nach solchen Fehlern und solchen verpassten Möglichkeiten sieht man dann, dass unser Kader in der Breite nicht gut genug ist“, haderte Langenaus Trainer Bilger.