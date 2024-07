Liqui Moly ist neuer Hauptsponsor des SSV Ulm 1846 Fußball

Das Ulmer Unternehmen Liqui Moly steigt als Haupt- und Trikotsponsor beim SSV Ulm 1846 Fußball ein. Das Engagement beim Zweitliga-Aufsteiger läuft bis 2029.

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat einen neuen Hauptsponsor. In der kommenden Saison prangt auf der Brust des Spatzen-Trikots das Logo von Liqui Moly. Das Unternehmen mit Firmensitz in Ulm folgt damit auf Husqvarna. Der schwedische Forst- und Gartengerätehersteller hatte die Premium-Partnerschaft mit dem Zweitliga-Aufsteiger nach viereinhalb Jahren vor einer Woche aus unternehmerischen Gründen und für viele überraschend vorzeitig beendet. Die Liqui Moly GmbH, die auf die Herstellung von Additiven, Schmierstoffen und Motorenölen spezialisiert ist. und der SSV einigten sich nun auf eine Zusammenarbeit zunächst einmal für die kommenden fünf Jahre.

Überraschend kommt der Einstieg des Unternehmens, das schon länger im Sport engagiert ist und vor über 20 Jahren bereits einmal Trikotsponsor beim TSV 1860 München war, nicht. Die Ulmer hatten sich aber einen ungewöhnlichen Ort für die Verkündung des neuen Haupt- und Trikotsponsors ausgesucht. Sie luden ins Hotel von Karl-Heinz Riedle, Ex-Profi und Fußball-Weltmeister von 1990, nach Oberstaufen ein. Im Allgäuer Schroth-Kurort bereitet sich die Mannschaft seit Dienstag mit einem Trainingslager auf die Saison 2024/2025 vor, am Dienstagmorgen machten sie sich bereits mit der neuen Trainingsbekleidung und der Liqui-Moly-Beflockung auf den Weg von der Unterkunft zum Sportgelände. Die neue Spielzeit bringt nicht nur sportliche, sondern eben auch wirtschaftliche und organisatorische Herausforderungen. Eine davon wurde nun mit dem Einstieg von Liqui Moly bereits vor dem ersten Spieltag gemeistert. SSV-Geschäftsführer Markus Thiele sagt dazu: „Es fühlt sich sehr gut an. Es passt zusammen. Wir haben einen Partner aus der Region, aus dem Standort Ulm. Wir sind stolz und froh, dass wir dem Unternehmen eine solche Plattform bieten können. Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre sind wir auf einem Niveau angekommen, auf dem das passt und wir auch einen entsprechenden Mehrwert bieten können."

Neuer Sponsor beim SSV Ulm: Über konkrete Zahlen sprechen beide Seiten nicht

Wie viel Geld Liqui Moly für dieses Engagement beim amtierenden Drittliga-Meister in die Hand nimmt, darüber will auf beiden Seiten niemand gerne sprechen. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Klar ist aber: Durch mehr TV-Präsenz und Reichweite steigt nicht nur der Werbeeffekt, sondern auch der Preis dafür. Marketingleiter Peter Baumann erklärte aber: "Unser Engagement beim SSV steigt dadurch um ein Vielfaches." Eine konkrete Antwort auf die Frage liefert auch das Deutsche Institut für Marketing nicht.

Dort sind unter anderem die Trikotsponsoren der 1. und 2. Bundesliga aufgeführt, bei einigen auch die Summen, die für den exponierten Werbeplatz auf der Brust bezahlt werden. Das sind zumindest Vergleichs- und Orientierungswerte. Freilich ist die Spanne in der 2. Bundesliga riesig. Drei Millionen Euro beispielsweise soll demnach die Hanse Merkur Versicherungsgruppe jährlich an den Hamburger SV zahlen, beim SC Paderborn sind es circa 750.000 Euro, die das Medizinunternehmen Four 20 Pharma zuschießt.