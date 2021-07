Deutsche Golf-Liga: So lief das Regionalliga-Heimspiel für den GC Ulm

Plus Für die Männermannschaft des Golfclubs Ulm rückt der Aufstieg in die 2. Bundesliga immer näher. Beim Regionalliga-Heimspiel hat ein Duo ganz besonders überzeugt.

Erst haben sie stark gegolft, dann auf mindestens ebenso hohem Niveau gefeiert. Verdientermaßen. Denn die Männermannschaft des Golfclubs Ulm hat beim Heimspieltag in der Regionalliga, der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands, einmal mehr ihre sportlichen Ambitionen untermauert und zum zweiten Mal in Folge den Tagessieg eingefahren. Wie es dazu kam und welche Folgen das hat.