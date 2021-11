Spielabbruch: Noch eine lange Sperre für PUCD Leoes Ulm/Neu-Ulm

Plus Nach dem Abbruch der Partie zwischen Weidenstetten und Leoes Ulm/Neu-Ulm hat das Sportgericht das nächste Urteil gesprochen. Erneut wird ein Spieler lange gesperrt.

Im Zusammenhang mit dem Skandalspiel in der Kreisliga B Donau zwischen dem SV Weidenstetten und den Leoes Ulm/ Neu-Ulm am 24. Oktober wurde nun ein weiteres Urteil gesprochen. Und es trifft erneut einen Spieler mit einer langen Sperre.