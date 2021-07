Große Ambitionen: So wollen die Ulmer Golfer in die 2. Bundesliga

Plus Die Männermannschaft des GC Ulm freut sich auf ihr Regionalliga-Heimspiel. Im Saison-Endspurt geht es in Illerrieden auch um eine Vorentscheidung im Aufstiegskampf.

Wenn die Spieler der Männermannschaft des GC Ulm in der Regionalliga, der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands, abschlagen, sind sie meilenweit davon entfernt, die gängigen Klischees des Golfsports zu bedienen. Keine Karohosen, keine ungelenken Akteure im hohen Alter, kein Champagner und keine Lachshäppchen. „Wir betreiben Sport auf hohem Niveau“, meint Jens Ebermann, Teammanager der Ulmer.