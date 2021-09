Serie reißt

Egg nur Unentschieden

Nach zuletzt drei Siegen reichte es diesmal nur zu einem Unentschieden für den SV Egg. Die Unterallgäuer trennten sich mit einem 2:2 vom FC Garmisch-Partenkirchen.

Zunächst beförderte Manuel Schropp eine Flanke von Bruder Simon Schropp mit dem Kopf erst an die Unterkante der Latte, von dort aus sprang der Ball ins Tor (24.). Die Gäste glichen fast postwendend durch Jonas Poniewaz aus (31.), die beste Möglichkeit zur neuerlichen Führung der SV Egg ließ Max Heinle aus. Er verschoss einen an Manuel Schedel verursachten Foulelfmeter. Schedel brachte mit einem tollen Schuss in den Winkel seinen SV Egg wieder in Front (71.). Der Endstand resultierte schließlich aus einem von Stefan Durr verwandelten Foulelfmeter. (jürs)

SV Egg Trum – Rauh, Jehle, Ma. Heinle (90. Herold), D. Schropp (87. Egger) – Binder, Mo. Heinle, S. Schropp, Walter (67. Morina) – M. Schropp (82. Steck), Schedel.