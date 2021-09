Jetzt hat es auch den SV Egg erwischt

Erste Heimpleite ausgerechnet gegen Illertissen

Das Derby zwischen dem SV Egg und dem FV Illertissen II entschieden die Gäste überzeugend und etwas überraschend mit 3:1 für sich. Aus Sicht der ersatzgeschwächten Hausherren war es die erste Heimpleite dieser Spielzeit.

Lediglich ein Weitschuss von Simon Schropp war die Ausbeute des SV Egg in Halbzeit eins. Illertissen war klar spielbestimmend, die erste echte Torchance konnte Valentin Hafner zur Gästeführung nutzen (9.). Für weitere Tore des FV Illertissen fehlte bis zum Seitenwechsel dann die letzte Präzision. Den besseren Start aus der Halbzeitpause hatten die Gastgeber. Nach einem Eckball von Simon Schropp war Sebastian Egger mit dem Kopf zur Stelle und überwand FVI-Schlussmann Daniel Medwed zum Ausgleich (48.). Doch nach einer Stunde wackelte nach einem Schuss von Chris Lehner der Querbalken des Tores des SV Egg. Deniz Erten traf schließlich zum 1:2 (81.) und in der Nachspielzeit Robin Glöckle zum 1:3-Endstand (90.+4). „Vor allem in Anbetracht der ersten Halbzeit war das schon in Ordnung“, gab SVE-Pressesprecherin Sarah Bergmiller fair zu Protokoll. (jürs)

SV Egg: Trum – Rauh (68. Steck), Morina, Seidel, Egger – S. Schropp, Walter, M. Schropp, Binder (46. Heinle), Herold (28. Hölzle, 70. Schuhwerk) – Schedel.

FV Illertissen II: Medwed – Smarzoch, Keckeisen (76. F. Hafner), Ott – Egle, Bachthaler (38. Jenuwein), Lehner (86. Epple), Santoro (86. Schwarz) – Watanabe, V. Hafner (59. Erten), Glöckle.