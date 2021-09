Mit der Kraft der vier „Sch“

Der SV Egg verlässt sich auch im Derby auf seine Achse

Es könnte am Sonntag richtig spannend werden, wenn in der Egger Günztalarena um 15 Uhr das Derby zwischen dem SV Egg und dem FV Illertissen II angepfiffen wird. Die Gastgeber haben momentan einen Lauf und sind nicht nur seit sieben Spielen ohne Niederlage, auch das eigene Stadion gleicht in dieser Saison einer Festung. Bis auf die Unentschieden gegen Bad Heilbrunn und Garmisch-Partenkirchen sahen die Zuschauer dort nur Siege des SVE. Als Tabellenfünfter haben die Unterallgäuer nach zehn Spieltagen sogar Tuchfühlung zur Spitze.

„Das ist ein heißes Pflaster“: Illertissens Trainer Markus Schaich kennt die Verhältnisse in Egg genau: „Die haben schon Qualität und vor allem die vier Sch.“ Schaich meint damit die SVE-Achse mit den Schropp-Brüdern, Torsten Schuhwerk und Manuel Schedel. Auf ein derartiges Quartett kann man in Illertissen nicht zurückgreifen. Dazu ist die neu zusammengestellte Regionalliga-Reserve zu jung und unerfahren. „Die Beständigkeit fehlt. Trotzdem verspürt man beim FVI keinen Druck. Nach den Auswärtsniederlagen in Bad Heilbrunn und Olching war der Heimsieg gegen Geretsried vor einer Woche enorm wichtig für Schaich und seine Mannschaft. Im Günztal will Schaich zwei Serien beenden. Zum einen hat der FVI keines der vergangenen vier Spiele gegen Egg gewonnen und zudem würde er dem Nachbarn natürlich gerne die erste Heimniederlage der Saison zufügen. (jürs)