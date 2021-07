Olympia

Ringer Reinhold Hucker aus Unterelchingen erinnert sich an Olympia 1972

Plus Der Elchinger Ringer Reinhold Hucker hat an den Spielen in München teilgenommen. Er erinnert sich an faszinierende Begegnungen – aber auch den fürchterlichen Terroranschlag.

Von Stefan Kümmritz

Mit Freude und auch etwas Stolz zeigt Reinhold Hucker auf der Terrasse seines Hauses in Unterelchingen die Pokale und Medaillen, die er einst auf nationaler und internationaler Ebene gewonnen hat. Wenn in der japanischen Hauptstadt Tokio die Olympischen Spiele ausgetragen werden, dann kommen bei dem ehemaligen Ringer viele Erinnerungen auf. Erinnerungen an Zeiten, als er aktiv für seinen Heimatverein KSV Unterelchingen und später für Bundesligist Schorndorf auf die Matte ging. Vor allem aber an seine Teilnahme an den Spielen 1972 in München.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

