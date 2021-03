vor 16 Min.

Ulmer Spatzen kooperieren mit dem FC Bayern München

Plus Gemeinsame Nachwuchsarbeit, gemeinsames Profitieren: Der deutsche Rekordmeister und der SSV Ulm 1846 Fußball gehen eine Kooperation ein.

Von Gideon Ötinger

Mit Jonas Kehl und Jannik Rochelt waren zuletzt zwei ehemalige Nachwuchsspieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München zum SSV Ulm 1846 Fußball gewechselt. Es bestand also bereits eine Verbindung zwischen den beiden Klubs und die wird nun intensiviert. Wie die Spatzen am Mittwoch bekannt gegeben haben, werden sie ab sofort im Nachwuchsbereich mit den Münchnern kooperieren.

"Die neu geschlossene Kooperation beinhaltet die Möglichkeit beidseitiger Hospitationen von Trainern und Mitarbeitern, außerdem sollen gemeinsame Sichtungstage für Spieler aus der Region Ulm auf dem SSV-Gelände stattfinden", schreiben die Ulmer. Junge Spatzen werden die Möglichkeit bekommen, auf dem Campus der Münchner zu trainieren und sich in regelmäßigen Leistungsvergleichen präsentieren zu können. Zudem werden beide Vereine auch im Bereich Scouting zusammenarbeiten und gemeinsame Arbeitsgruppen schaffen. Eine "Win-Win-Situation", schreibt der SSV.

Nachwuchsarbeit: FC Bayern arbeitet mit SSV Ulm zusammen

Auch beim geplanten Nachwuchsleistungszentrum der Ulmer möchten die Bayern mit anpacken. Sie selbst profitieren davon auch, denn in Ulm soll ein Standort für den Förderkader entstehen, "wo wöchentlich ausgewählte talentierte Nachwuchsspieler aus der Region die Möglichkeit auf ein zusätzliches Training haben werden". Auch abseits der Jugendarbeit erhoffen sich beide Klubs Synergie-Effekte: „Der SSV Ulm ist ein ambitionierter Viertligist, der gerade moderne, professionelle Strukturen aufbaut und mittelfristig in den Profifußball zurückstrebt. Zudem ist die Lage der Stadt Ulm - noch in bequemer Nähe zu München, aber mit einem anderen Einzugsgebiet - strategisch sehr interessant für den FC Bayern", sagte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

SSV-Sportvorstand Anton Gugelfuß sagte: „Diese Kooperation ist ein weiterer sehr wichtiger Schritt in der Entwicklung unseres Vereins. Von der Partnerschaft mit einem der besten Clubs der Welt werden wir nachhaltig profitieren und unsere Nachwuchsarbeit auf ein noch höheres Niveau heben."

