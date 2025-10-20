ADAC XC Cup: Tim Braumüller fährt der Konkurrenz davon

Er hat’s wieder getan. Tim Braumüller hat sich zum zweiten Mal nach 2022 die Meisterkrone im ADAC XC Cup gesichert. Freudestrahlend reckte der 20-Jährige nach zwei Tagessiegen auf der anspruchsvollen Berg- und Talbahn in Schlüchtern im Südosten Hessens die Trophäe nach oben. Wenig später folgte der Dank an den Rennstall und die Mechaniker. Das gehört zum guten Ton im Motorsport. „Sie haben eine herausragende Arbeit gemacht“, sagt er. Wobei dieser Titel auch der eigene Anspruch des Vöhringers war. Braumüller meint selbstbewusst: „Ich bin schon mit dem Ziel in die Saison gegangen, die Meisterschaft zu gewinnen.“

Das Saisonfinale in Schlüchtern lief für den 20-Jähriger voll nach Plan. Schon am Samstag hatte er eine nahezu perfekte Vorstellung gezeigt. Im Qualifying setzte er sich an die Spitze des Feldes, gewann alle Vorläufe und kontrollierte von vorne auch das Finale. Einen Tag später ließ der Vöhringer, der für das Team von Volland-Racing unterwegs ist, keine Zweifel mehr am Triumph in der nationalen Crosscar-Serie mit insgesamt acht Rennen in Deutschland und den Niederlanden aufkommen. Trotz schwieriger Bedingungen mit starkem Regen und tiefen Bodenwellen fuhr er in allen Sessions an der Spitze und krönte das Wochenende mit dem zweiten Finalsieg.

Mit dem Renn-Buggy ist er mit bis zu 150 km/h unterwegs

Beim ADAC XC Cup starten die Fahrer mit einheitlichen Crosscars derselben Marke. Nachhaltigkeit, Nachwuchsförderung und Chancengleichheit stehen dabei im Vordergrund. Die von der Fia, dem internationalen Dachverband von Automobilclubs und Motorsport-Vereinen, anerkannten Buggy-Chassis mit Yamaha-Motoren leisten bis zu 120 PS und einen Top-Speed von 150 Stundenkilometern. Sie bieten jungen Rennfahrern die Möglichkeit, kostengünstig in den Offroad-Sport einzusteigen und den Grundstein für eine Karriere im Rallyesport zu legen. Davon träumt auch Braumüller. Er sagt: „Ich habe mit dem Crosscar angefangen, um zu schauen, was mir gefällt. Es geht bei mir schon in Richtung Rallye, aber ich hätte auch richtig Lust auf Rundstrecken-Rennen.“

Tim Braumüller (Mitte) freut sich über den Sieg im ADAC XC Cup. Foto: Fast-Media/Björn Niemann

Die besondere Herausforderung beim ADAC XC Cup ist die Beschaffenheit der Strecke. Die ist im Rallycross-Sport rund 1000 Meter lang und hat einen wechselnden Belag. Mal geht es über Asphalt, mal über losen Untergrund im Gelände. „Die Fahrer müssen sich so in jeder Runde auf andere Bedingungen einstellen. Trainieren kann man das nicht. Auch nicht am Simulator. Da fehlt der Realismus“, erklärt der 20-Jährige, der 2024 bei einer ähnlichen Serie in Belgien am Start war und Vierter in der Gesamtwertung wurde.

Wenn er frei hat, unterstützt Tim Braumüller seinen Vater als Mechaniker

Dass er sich in diesem Metier wohlfühlt, ist kein Zufall. Das Faible für den Motorsport wurde ihm gewissermaßen schon in die Wiege gelegt. Schon sein Großvater erfolgreich Rennen gefahren. Vater Thomas gewann in seinem Debütjahr die Deutsche ADAC Kart Meisterschaft, startete dann im Formel- und Automobilsport durch und gewann mehrere Meistertitel. „Ich bin quasi auf den Rennstrecken groß geworden und habe mit sechs Jahren mein erstes Kart bekommen“, erzählt Braumüller. Heute hat sein Vater mit dem TB Racing Team eines der erfolgreichsten Kartteams in Deutschland und Europa, das 2018 sogar Europameister und Vize-Weltmeister wurde. An rennfreien Wochenenden unterstützt Tim Braumüller das Team und reist als Mechaniker mit dem Kart-Tross aus Vöhringen.

Für das Jahr 2026 hat der junge Motorsportler schon konkrete Pläne: In der Meisterschaft um den ADAC CX Cup will der 20-Jährige seinen Titel verteidigen und einige Testfahrten mit einem Rallye-Auto unternehmen. Er erzählt: „Es wird über eine EM im Rallyecross spekuliert. Da wäre ich gerne dabei.“