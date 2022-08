Erst Dauerregen, dann Play-off-Pleite: Tristes Saisonende für Neu-Ulm

Lokal Die Neu-Ulm Spartans kassieren die erste Niederlage der Bayernliga-Saison - ausgerechnet im Play-off-Finale gegen die Franken Knights. Doch trotz des 14:21 ist der Aufstieg noch nicht ganz vom Tisch.

Die Bayernliga-Saison 2022 endete für die American Footballer der Neu-Ulm Spartans trist. Erstmals seit zwölf Spielen mussten sie sich geschlagen geben – und das ausgerechnet im Play-off-Finale gegen die Franken Knights aus Rothenburg. Dem 14:21 ging allerdings eine emotionale Achterbahnfahrt voraus.