Freude bei den Spartans: Neu-Ulm steigt doch in die Regionalliga auf

Plus Der Traum vom Aufstieg in die Regionalliga war für die Neu-Ulm Spartans eigentlich schon geplatzt. Jetzt gibt es frohe Kunde vom Football-Verband.

Was waren sie niedergeschlagen. Der große Traum vom Aufstieg war Ende August jäh geplatzt. Die Bayernliga-Saison 2022 endete für die American Footballer der Neu-Ulm Spartans trist. Erstmals seit zwölf Spielen hatten sie sich geschlagen geben müssen – und das ausgerechnet im Play-off-Finale gegen die Franken Knights aus Rothenburg (14:21). Die vergangene Spielzeit wurde inzwischen aufgearbeitet, die emotionalen Wunden sind verheilt. Und jetzt gibt es obendrein gute Nachrichten aus der Verbandszentrale.