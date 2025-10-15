Obwohl er jetzt in Ulm spielt: Marcel Seegert wird von Mannheim-Fans ausgezeichnet

Leidenschaft, Bodenständigkeit, Identifikation: All diese Werte, für die Johannes Reichert beim SSV Ulm 1846 Fußball steht, verkörpert Marcel Seegert beim SV Waldhof Mannheim. Auf und neben dem Platz. Die beiden, inzwischen Mannschaftskollegen bei den Spatzen, haben in ihren jeweiligen Jugendvereinen gewissermaßen Legendenstatus. Seegert hat dies jetzt auf ganz besondere Art und Weise zu spüren bekommen und wurde von den Waldhof-Fans als „Barackler des Jahres“ ausgezeichnet – obwohl er seit Sommer dieses Jahres das Trikot des Ligakonkurrenten Ulm trägt. Routinier Seegert war nach der schweren Knieverletzung von SSV–Kapitän Reichert verpflichtet worden, um die personelle Lücke in der Innenverteidigung zu schließen.

Mit dieser Auszeichnung würdigt der Fanklub „DoppelPass – SV Waldhof Mannheim-Fans gegen Gewalt und Rassismus“ seit 2019 Persönlichkeiten, Gruppen oder Organisationen, die den Verein besonders geprägt haben. Auch Ex-Profi Bernhard Trares zählt beispielsweise zu den früheren Preisträgern. Unter den Fans des SV Waldhof weist die Selbstbezeichnung „Barackler“ auf die Verwurzelung des Sportvereins in der Arbeiterschaft des Stadtteils hin.

Während der Länderspielpause feiert Seegert in Mannheim „100 Jahre Alsenweg“

Seegert nutzte die trainings- und spielfreie Zeit während der Länderspielpause, um seiner Heimat einen Besuch abzustatten. In Mannheim wurde am Wochenende das Jubiläum „100 Jahre Alsenweg“ gefeiert. In dieser Kult-Sportstätte schlägt seit einem Jahrhundert das Herz des Vereins, auch Seegert hat dort bereits in der Jugend seine Fußballschuhe geschnürt. In der Laudatio hieß es: „Er ist einer, der den Verein nicht nur repräsentiert, sondern tief in sich trägt. Seine Verbundenheit mit dem SV Waldhof ist spürbar. Und er steht wie kaum ein anderer in der heutigen Zeit, trotz seines Wechsels nach Ulm im Sommer, für Kontinuität.“

Marcel Seegert spielt seit Sommer beim SSV Ulm 1846 Fußball. Foto: Erwin Hafner

Der 31-Jährige ist in Mannheim geboren und aufgewachsen, 2014 kehrte er zu seinem Heimat- und Jugendverein zurück und entwickelte sich dort rasch zu einer festen Größe in der Defensive. Er führte er die Mannschaft als Kapitän aufs Feld und bestritt über 300 Pflichtspiel im Waldhof-Trikot. „Er war nie ein Lautsprecher, vielmehr überzeugte er mit Verlässlichkeit, klarer Haltung und dem Blick für das große Ganze. In seiner Rolle als Bindeglied zwischen Mannschaft und Fans stand Seegert wie kaum ein anderer für die Verbindung zwischen Spielfeld und Tribüne. Er war und ist in der heutigen schnelllebigen Welt für viele immer noch ein, wenn nicht sogar das Gesicht des SVW“, schreibt der Fanklub weiter.

Das Preisgeld spendet Marcel Seegert an die Kinderchirurgie des Klinikums Mannheim

Seegert war sichtlich bewegt und meinte: „Ich habe immer mit Liebe und Stolz das Trikot unseres SV Waldhof getragen. Viele tolle Menschen durfte ich kennenlernen. Durch Höhen und Tiefen sind wir gegangen. Diese Auszeichnung bedeutet mir daher wirklich eine Menge.“

Das mit der Auszeichnung verbundene Preisgeld in Höhe von 500 Euro kommt der Kinderchirurgie des Klinikums Mannheim zugute. Das sei ihm, betont Seegert, eine Herzensangelegenheit.