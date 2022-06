Basketball

Anton Gavel: So tickt der neue Trainer der Ulmer Basketballer

Lokal Anton Gavel war schon als Spieler international erfolgreich. Welche Qualitäten der 37-Jährige mitbringt und warum der Eurocup-Dresscode für ihn zur Herausforderung wird.

Von Stephan Schöttl

Der Dresscode im Europapokal, meinte Anton Gavel lachend, werde für ihn wohl die größte Herausforderung im neuen Job. Denn auf internationalem Parkett ist in den Statuten ein adrettes Auftreten verpflichtend, der Trainer muss an der Seitenlinie Hemd, Anzug und Krawatte tragen. Und das ist so gar nicht seins. Am liebsten ist der 37-Jährige nämlich im sportlich-legeren Kleidungsstil unterwegs. Poloshirt, bequeme Hose, Turnschuhe. Diese Äußerlichkeiten stehen gewissermaßen auch für seine Einstellung zum Sport.

