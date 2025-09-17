Deutschland kommt als Welt- und Europameister im Basketball

Die Basketballfans in der Region dürfen sich noch ein bisschen mehr als alle anderen Anhänger und Anhängerinnen dieser Sportart über den Finalsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei freuen. Denn seit Sonntagabend steht fest: Es ist der Welt- und Europameister, der am 28. November (19.30 Uhr) in der Ratiopharm-Arena in der WM-Qualifikation gegen Israel spielt. Was besonders erfreulich ist: Es gibt eine gute Chance, dass Daniel Theis und Andreas Obst dann dabei sind. Also die beiden Welt- und Europameister mit Ulmer Stallgeruch.

Daniel Theis spielte von 2012 bis 2014 in Ulm, gegen Ende seiner zweiten Saison war eigentlich schon klar, dass er nicht zu halten sein würde. Es stellte sich eigentlich nur die Frage: Gleich NBA oder erst ein europäischer Spitzenklub? Es wurde schließlich der damalige deutsche Überflieger Brose Bamberg, mit dem Theis dreimal in Folge deutscher Meister wurde. Damit war er endgültig reif für die NBA. Boston, Chicago, Houston, die Indiana Pacers, die Los Angeles Clippers und die New Orleans Pelicans waren die Stationen von Theis in der amerikanischen Profiliga. Auch privat dürfte Theis nur die allerbesten Erinnerungen an Ulm haben: Hier hat er seine Lena geheiratet. Seit dem Februar dieses Jahres spielt er wieder in Europa bei AS Monaco.

Die Ulmer Zeit des in Halle an der Saale geborenen Andreas Obst liegt noch gar nicht so lange zurück. Er kam 2019 und er blieb zwei Jahre. Zu Beginn galt er als reiner Dreierspezialist, in Ulm baute er weitere Komponenten in sein Spiel ein. Nach der Saison 2020/21, in der Obst mit 13,6 Punkten pro Spiel zweitbester Ulmer Werfer war, ging er zum FC Bayern München und für den spielt er immer noch.

Für das Länderspiel in der Ratiopharm-Arena stehen die beiden Ex-Ulmer deswegen prinzipiell zur Verfügung, weil sie bei Euroleague-Vereinen ihr Geld verdienen. Die europäische Königsklasse hat nämlich noch einen Spieltag auf den 25. und 26. November angesetzt, danach ist Pause bis zum 4. Dezember. Abzuwarten bleibt, ob die viel beschäftigten Euroleague-Spieler sich diesen Stress antun.

Die deutschen NBA-Stars kommen nicht in die Ratiopharm-Arena

Franz und Moritz Wagner, Dennis Schröder und Tristan da Silva wird man dagegen in der Ratiopharm-Arena definitiv nicht sehen. Die NBA schert sich wie üblich überhaupt nicht um die Länderspiel-Termine und zieht ihr Programm durch. Wodurch sich aber wiederum die Chance darauf erhöht, dass gegen Israel mit Nelson Weidemann von Ratiopharm Ulm ein echter Lokalmatador Teil der deutschen Basketball-Nationalmannschaft ist.