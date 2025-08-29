Viele neue Gesichter bei Ratiopharm Ulm

Medientraining am Orange-Campus und auch als langjähriger Berichterstatter muss man sich zunächst orientieren. Tobias Jensen ist noch da und im Prinzip auch Nelson Weidemann. Wobei der am Freitag gar nicht vor Ort war, weil er sich mit der deutschen Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft vorbereitet hat, bevor er dann als letzter Spieler aus dem Kader gestrichen wurde. Christian Sengfelder und Len Schoormann erkennt man als Basketballfan auch noch, aber ansonsten: fast lauter neue Gesichter. Ratiopharm Ulm hat vor der neuen Saison den heftigsten personellen Umbruch der vergangenen Jahre vollzogen – in einer Sportart, in der personelle Umbrüche eher die Regel als die Ausnahme sind. Jetzt verabschiedete sich nach 17 Jahren im Verein auch noch Nico Bretzel in die Pro A nach Kirchheim. Der Ulmer Sportdirektor Thorsten Leibenath sagt: „Aus sportlicher Sicht ist es nun sinnvoll, den Heimathafen zu verlassen und anderenorts anzugreifen.“

