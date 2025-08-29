Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Basketball: Viele neue Gesichter bei Ratiopharm Ulm

Basketball

Viele neue Gesichter bei Ratiopharm Ulm

Selbst für Basketball-Verhältnisse war der Umbruch bei Ratiopharm Ulm heftig. Aktuell ist Christian Sengfelder der älteste Spieler. Aber einen anderen Routinier sollte man noch nicht abschreiben.
Von Pit Meier
    • |
    • |
    • |
    Sehr viele neue Gesichter: Die Neuzugänge von Ratiopharm Ulm. Christian Sengfelder (ganz rechts) ist in dieser jungen Mannschaft so etwas wie eine Vaterfigur. Diese Rolle nimmt er gerne an.
    Sehr viele neue Gesichter: Die Neuzugänge von Ratiopharm Ulm. Christian Sengfelder (ganz rechts) ist in dieser jungen Mannschaft so etwas wie eine Vaterfigur. Diese Rolle nimmt er gerne an. Foto: Horst Hörger

    Medientraining am Orange-Campus und auch als langjähriger Berichterstatter muss man sich zunächst orientieren. Tobias Jensen ist noch da und im Prinzip auch Nelson Weidemann. Wobei der am Freitag gar nicht vor Ort war, weil er sich mit der deutschen Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft vorbereitet hat, bevor er dann als letzter Spieler aus dem Kader gestrichen wurde. Christian Sengfelder und Len Schoormann erkennt man als Basketballfan auch noch, aber ansonsten: fast lauter neue Gesichter. Ratiopharm Ulm hat vor der neuen Saison den heftigsten personellen Umbruch der vergangenen Jahre vollzogen – in einer Sportart, in der personelle Umbrüche eher die Regel als die Ausnahme sind. Jetzt verabschiedete sich nach 17 Jahren im Verein auch noch Nico Bretzel in die Pro A nach Kirchheim. Der Ulmer Sportdirektor Thorsten Leibenath sagt: „Aus sportlicher Sicht ist es nun sinnvoll, den Heimathafen zu verlassen und anderenorts anzugreifen.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden