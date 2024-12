Beide Trainer schmeißen beim FV Weißenhorn hin

Der bisherige Saisonverlauf in der Fußball-Kreisliga A 3 war für den FV Weißenhorn eine maßlose Enttäuschung. Spielertrainer Johnny Schewetzky hat sich nun nach dem letzten Spiel vor dem Winter ebenso wie sein Trainerkollege Izzet Özcelik aus freien Stücken verabschiedet. Schewetzky begründet seine Demission: „Natürlich haben die Ergebnisse nicht gestimmt. Aber es gab vereinsintern auch menschliche Probleme.“

Der FV Weißenhorn kämpft gegen den Abstieg

Der FV Weißenhorn hatte im Sommer mit Manuel Strahler, Ilir Tupella und eben Schewetzky drei für Kreisliga-Verhältnisse herausragende Spieler verpflichtet. Nach einhelliger Einschätzung der Konkurrenz gehörte die Mannschaft aus der Fuggerstadt damit zum engsten Kreis der Favoriten auf den Titel. In Weißenhorn hat man das so nicht laut gesagt, aber die Erwartungen dürften ähnlich gewesen sein. Doch bisher funktioniert die auf dem Papier exzellent besetzte Mannschaft überhaupt nicht. Weißenhorn überwintert im Tabellenkeller und steckt im Kampf um den Klassenerhalt. Bei der 0:2-Niederlage in Oberroth am Sonntag lieferte der FVW im letzten Spiel des Jahres einmal mehr eine ganz schwache Leistung ab.

Ein möglicher Nachfolger von Özcelik und Schewetzky ist nach Informationen unserer Zeitung Tolga Ciftci. Der 36-jährige Angreifer war zu Beginn der Spielzeit noch Trainer in Altenstadt, in der Saison 2014/15 hat er auch bereits für Weißenhorn gespielt.