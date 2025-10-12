SGM Aufheim-Holzschwang: Trotz Derbysieg ist noch Potenzial nach oben

Der FC Burlafingen hätte am Sonntag eigentlich einen Punkt verdient gehabt, er stand am Ende aber doch mit leeren Händen da. Der routiniertere Bezirksliga-Titelkandidat SGM Aufheim/Holzschwang behielt mit 2:1 die Oberhand und profitierte außerdem von den kleinen Patzern der Konkurrenz an der Tabellenspitze. SGM-Trainer Johannes Paul sah darin aber wenig Grund zur Euphorie. „Wir müssen auf uns selbst schauen“, kommentierte er kurz und knapp.

Seine Spieler starteten engagiert und couragiert in die Partie und ließen dem Gegner kaum Luft zum Atmen. Der Aufsteiger kam mit dem Pressing zunächst überhaupt nicht zurecht und geriet so optisch klar ins Hintertreffen. Mehr als eine eher zufällige Kopfballchance für den emsigen Daniel Lehner – er nickte nach einer verunglückten Burlafinger Kopfballabwehr den Ball knapp über den Kasten (4.) – sprang für die SGM aber erst einmal nicht heraus. Erst als der nicht immer sichere Schiri Andreas Schindele nach einem Foul von Christoph Blaschke an Daniel Lehner auf den Punkt zeigte, verlieh Jan Krumpschmid den Kräfteverhältnissen per Elfmeter Ausdruck (19.). Als Daniel Stumpp nur sechs Minuten später das 0:2 nachlegte, bestanden kaum noch Zweifel über den Ausgang der Partie. Tim Hartmann mit einem 25-Meter-Freistoß und Fabian Knauer (44.) hätten den Vorsprung weiter ausbauen können, fanden in Keeper Lukas Schmidt jedoch ihren Meister.

Der FC Burlafingen dreht in der zweiten Halbzeit auf

Nach dem 0:2 setzte aber auch der FC Burlafingen ein paar Duftmarken. Die Gäste pressten noch immer sehr hoch und gestatteten dem FCB so einige Umschaltmomente, die Oldie Rafal Czerwinski und Niklas Barabas zunächst aber noch leichtfertig vergaben. „Wenn meine Viererkette weiter aufrückt, gibt es diese Umschaltmomente nicht“, kritisierte SGM-Coach Paul nach dem Spiel.

Hinterher wurde bestimmt noch mit ein paar Hunde-Leckerli der Sieg der SGM Aufheim/Holzschwang gefeiert. Foto: Horst Hörger

Mit dem Anpfiff des zweiten Durchgangs war seine Truppe dann aber komplett von der Rolle. Die Spielanteile drehten sich jetzt. Burlafingen wirkte nun bissiger und zielstrebiger. Nach mehreren vergebenen Chancen gelang Christoph Blaschke aber erst in der 87. Minute der Anschlusstreffer. „Wir werden von Woche zu Woche zusehen müssen, so viele Punkte wie möglich zu holen“, beschrieb FCB-Trainer Thomas Schmidt den möglichen Weg seiner Mannschaft zum Klassenerhalt in der Bezirksliga.