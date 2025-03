Auch wenn das Resultat über die gesamte Spieldauer betrachtet in Ordnung geht, hat das 2:2 in der Fußball-Bezirksliga gegen den SV Eggingen einen bitteren Beigeschmack für die SGM Senden-Ay. Der Egginger Ausgleich fiel nämlich erst in 92. Minute mit der letzten Aktion der Partie.

Michael Schuster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eggingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fußball-Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis