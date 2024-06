Darts

Maximilian Schneider aus Elchingen lässt die Pfeile perfekt fliegen

Plus Maximilian Schneider steht mit 17 Jahren an der Spitze der Jugendranglisten in Schwaben und Oberschwaben. Die 180, das Maximum im Darts, wirft er reihenweise.

Von Stephan Schöttl

Handeln, Schnäppchen machen, Schätze finden. Flohmärkte haben ihre Anhängerschaft und der eine oder andere verbindet mit dem Trödel wahre Glücksgefühle. Weil er zum Beispiel lange Gesuchtes endlich entdeckt und erstanden hat. Auch im Leben von Maximilian Schneider spielt ein Flohmarktbesuch eine entscheidende Rolle, denn er war gewissermaßen der Startschuss für eine neue Leidenschaft, möglicherweise ja sogar für eine sportliche Karriere.

Knapp zwei Jahre ist es jetzt her, dass der 17-Jährige aus Elchingen eine Dartscheibe mit nach Hause gebracht hat. Zum Spaß an diesem Spiel kam irgendwann großer Ehrgeiz. Mittlerweile passt in den großen Schrank, der im Dachzimmer steht, keine einzige Trophäe mehr. Seit 2022 belegt er in den Ranglisten in Oberschwaben und Schwaben den ersten Platz bei der Jugend.

