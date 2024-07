Daumen hoch für die Schiedsrichter

Die Enttäuschung ist groß, das vermeintliche und nicht gepfiffene Handspiel von Marc Cucurella beim EM-Viertelfinale gegen Spanien hat in Fußball-Deutschland riesigen Ärger verursacht. „Die werden vorher gebrieft und bekommen solche Szenen vorgespielt. Er hat sich wohl an die Vorgaben gehalten und deshalb hat auch der VAR nicht eingegriffen“, erklärt Rüdiger Bergmann die strittige Szene. „Für den Amateurfußball ist das natürlich ein denkbar schlechtes Signal“, fügt der oberste Schiedsrichterfunktionär des Bezirks Donau/Iller hinzu: „Ich denke nicht, dass diese Diskussion für uns hilfreich ist.“

Manfred Oppold stößt ins selbe Horn. Der Obmann der IllertalSchiedsrichter kann die Entscheidung von Anthony Taylor immerhin nachvollziehen. Oppold steht seit 2020 an der Spitze der Schiedsrichtergruppe und berichtet von einem positiven Spirit, einer regelrechten Aufbruchstimmung im Illertal. So schlecht sei die Schiedsrichterei ja auch gar nicht angesehen, ist er sich sicher. Selbst gekickt hat Oppold in der Jugend des FV Senden und beim SC Vöhringen, als Aktiver schließlich beim SV Illerzell. Als Obmann eingestiegen ist der Wahl-Illerrieder allerdings zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Corona-Pandemie hatte eine heftige Delle in der Anzahl der Unparteiischen verursacht: „Es lag einiges brach.“ Mittlerweile seien die Zahlen jedoch wieder positiv. Fast 40 neue Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter konnten in den Neulingskursen der vergangenen beiden Jahre hinzugewonnen werden. „Die Kurse sind voll“, berichtet Rüdiger Bergmann aus dem gesamten Bezirk. Im Illertal gründeten die Referees obendrein einen Förderverein und konnten nicht zuletzt dadurch auch ihre Jugendarbeit verstärken. Außerdem hat der Verband den Schiedsrichterjob mit einer spürbaren Anhebung der Aufwandsentschädigung deutlich attraktiver gemacht. Die war au ch dringend notwendig, denn immer wieder konnten Spiele von Reservemannschaften nicht oder nur unter Mühe mit Schiedsrichtern besetzt werden. Hier habe man sich unbürokratisch und gegenseitig ausgeholfen. Bergmann berichtet von einer hervorragenden Zusammenarbeit der beiden Schiedsrichtergruppen aus Ulm und dem Illertal.

SF Illerrieden sind ein Musterverein

Freuen dürfen sich Oppold und Bergmann nicht nur über steigende Zahlen, sondern auch über die Qualität der Unparteiischen. Im Illertal hat man mit Tobias Brugger ein Aushängeschild in der Landesliga, die SF Illerrieden gehören zu den Vereinen mit den meisten Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern im gesamten Verbandsgebiet. Noch besser stehen die Ulmer da. Manuel Bergmann hat den Aufstieg in Liga zwei geschafft und wird in der in der kommenden Saison als Linienrichter eingesetzt werden. Bergmann Junior hat zudem seinen Sitz im Vorstand der Ulmer Schiedsrichtergruppe abgegeben und wird künftig im Verbands-Schiedsrichterausschuss tätig sein. „Man tut sich leichter, wenn man solche Lokomotiven hat“, weiß Rüdiger Bergmann aus langjähriger Erfahrung.