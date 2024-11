Der Spitzenreiter FC Silheim legt sich ins Zeug

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A 3 feierte der FC Silheim einen 2:0-Erfolg bei der SGM Ingstetten/Schießen und baute damit seinen Vorsprung in der Tabelle auf vier Zähler aus, bei einem Spiel weniger als die Konkurrenz.

Für SGM-Coach Engelbert Schmid war die 73. Spielminute spielentscheidend: „Mit dem Handelfmeter war die Entscheidung gefallen.“ Dem widersprach sein Amtskollege Stefan Walke nicht: „Eine Punkteteilung wäre auch in Ordnung gegangen“, sagte er. Was war passiert? Silheims Angreifer Alexander Emperle passte in die Mitte, dabei berührte der angelegte Arm von Patrick Moll den Ball. Schiedsrichter Felix Ofner aus Erbach empfand dies als elfmeterreif und zeigte auf den Punkt. Emperle selbst verwandelte zum 1:0 für Silheim. Bis dahin wogte die Partie über weite Stecken hin und her. Die Einheimischen hatte zwar optisches Übergewicht, waren aber in ihren Aktionen nach vorne zu ideen- und kreativlos. Im ersten Durchgang sorgten sie nur aus der Distanz für Gefahr. Aber weder ein Schuss von Tim Elser (28.) noch der direkte Freistoß von Maximilian Gauder (39.) trafen ihr Ziel. Die Gastgeber kamen sogar erst in der 43. Minute gefährlich vor das Gehäuse von SGM-Keeper Aaron Berlinghof, aber der Abschluss von Tobias Pillmeier wurde pariert.

FC Silheim gewinnt gegen die SGM Ingstetten/Schießen

Nach dem Seitenwechsel war es ein offeneres Spiel, weil die Bibertaler nun auch den Weg nach vorne suchten. Prompt kamen sie zu guten Chancen. Kurz nach dem Elfmeter-Tor machten die Gäste dann auch schon den Sack zu. Nach einer Ecke von Pillmeier köpfte Kapitän Dominik Kast zum 2:0 (78.) ein. Von den Einheimischen kam in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel. Lediglich der eingewechselte Leon Sandner (77.) und Max Gauder per Kopf (83.) prüften Gäste-Torwart Stefan Ziegler noch. FC-Coach Walke brachte es auf den Punkt: „Heute haben wir aus wenig viel gemacht.“