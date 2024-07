Gute Freunde: Was Aaron Keller und Maurice Krattenmacher verbindet

„Gute Freunde kann niemand trennen“, hat Franz Beckenbauer 1966 gesungen. Auf Aaron Keller (20) und Maurice Krattenmacher (18) trifft das zu einhundert Prozent zu. Dass zwei Kumpels im Profisport den Weg so lange gemeinsam gehen, ist in diesem Metier, in dem es um persönliche Perspektiven, aber auch um viel Geld geht, eher ungewöhnlich. Die beiden Neuzugänge des SSV Ulm 1846 Fußball waren in Bad Aibling schon zusammen auf der Schule, sind dann bei der SpVgg Unterhaching fußballerisch ausgebildet worden und zu einem kongenialen Duo gereift. „Wir kennen uns extrem lange und verstehen uns gut. Das sieht man auch auf dem Platz“, sagt Keller.

