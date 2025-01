Eishockey: Devils Ulm/Neu-Ulm bauen ihre Siegesserie aus

Der VfE Ulm/Neu-Ulm hat seine Erfolgsserie in der Eishockey-Bayernliga ausgebaut. Das 6:3 (1:0, 2:1, 3:2) beim EC Pfaffenhofen war für die Devils bereits der sechste Sieg in Folge. Damit haben die viertplatzierten Ulmer vier Spieltage vor Beginn der Play-offs sieben Punkte Vorsprung auf den direkten Verfolger aus Miesbach.

Ohne Valentin Dér (beruflich verhindert) und Alexander Rudkovski (in der DNL im Einsatz), dafür aber mit Balint Makovics und Joona Schneider gelang ein Start nach Maß. Bereits nach 81 Sekunden gingen sie in Führung. Ludwig Danzer erzielte in der ersten Überzahl das schnelle 1:0. Bitter: Wenig später traf ein abgefälschter Schuss Danzer an der Schläfe, für ihn war die Partie nach knapp zehn Minuten zu Ende. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Balint Makovics ist mit zwei Treffern der „Mann des Abends“

Im Mitteldrittel war der VfE zunächst weiter am Drücker, kassierte aber durch zwei Strafzeiten hintereinander – jeweils wegen zu vieler Spieler auf dem Eis – den Ausgleich in Unterzahl (30.). Ulms Tscheche Dominik Synek hatte die schnelle Antwort parat und brachte seine Farben wieder in Führung (31.). Bei mehreren Pfosten- und Lattentreffern hatten die Devils in der Folge Pech. Als Stefan Rodrigues 14 Sekunden vor Ende des Drittels auf 3:1 erhöhte, schien die Messe gelesen.

Die Hausherren verkürzten aber im letzten Drittel noch einmal (45.). Balint Makovics, der an der Seite von Synek und Martin Podesva auflief, stellte den Abstand von zwei Toren wieder her (50.). Pfaffenhofen erzielte erneut in Überzahl den dritten Treffer (51.). Zwei Zeigerumdrehungen später traf Podesva zum 5:3 und mit seinem zweiten Tor krönte sich Makovics zum „Mann des Abends“ auf Ulmer Seite (56.).

Am Freitag, 17. Januar, geht es zum Tabellenführer nach Erding

Am kommenden Freitag will das Team von Trainer Michael Bielefeld beim Auswärtsspiel dem aktuellen Tabellenführer Erding ein Bein stellen, ehe am Sonntag ab 18 Uhr gegen die Pirates aus Buchloe der nächste heiße Tanz zu Hause erwartet wird.