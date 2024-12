Devils Ulm/Neu-Ulm sind zum Erfolg verurteilt

In der Tabelle der Eishockey-Bayernliga geht es sehr eng zu. Gerade einmal vier Punkte trennen den Tabellenzwölften Klostersee vom aktuellen Sechsten VfE Ulm/Neu-Ulm. Die Devils sind deswegen zum Siegen verurteilt, wenn sie sich direkt für die Play-offs qualifizieren wollen. Ein Wochenende wie das vergangene, als es lediglich zu einem Punkt reichte, können sich die Ulmer nicht noch einmal leisten. Zumindest am Fretag (20 Uhr) wartet aber beim ERV Schweinfurt eine hohe Hürde. Die Mighty Dogs schwimmen gerade auf einer Erfolgswelle und sind seit vier Spielen ungeschlagen. . Das Hinspiel gewannen die Ulmer Anfang November immerhin mit 5:3. VfE-Geschäftsführer Patrick Meißner bekräftigt: „Wir wollen da auch was holen.“ Dabei können sich die Devils auf ihre Anhänger verlassen. 80 von ihnen reisen mit einem Bus mit.

Am Sonntag (18 Uhr) empfangen die Donaustädter im Neu-Ulmer Eisstadion die EA Schongau. Gegen den Tabellenletzten ist ein Heimsieg Pflicht. Auch auswärts konnten die Ulmer einen 9:4-Erfolg feiern, alles andere als ein weiterer Sieg wäre eine herbe Enttäuschung. Meißner warnt allerdings vor Leichtsinn: „So schlecht sind die nicht, wie es vom Tabellenplatz her aussieht.“

Mit dabei wird wieder der Kapitän Simon Klingler sein, der zuletzt gegen Dingolfing erkrankt passen musste. In diesem Spiel holten die Devils am vergangenen Sonntag einen 0:3-Rückstand auf, mussten sich dann aber in der Verlängerung mit 3:4 geschlagen geben.