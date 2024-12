Die Devils Ulm/Neu-Ulm machen es vierstellig

Bei den Devils wurde es erstmals vierstellig. Den 5:3 (3:1/0:2/2:0)-Erfolg gegen die EA Schongau und somit den letzten Auftritt des VfE Ulm/Neu-Ulm im alten Jahr wollten genau 1020 Zuschauer und Zuschauerinnen sehen. Ihnen wurde gegen das Schlusslicht der Eishockey-Bayernliga etwas überraschend ein relativ enges Spiel geboten, das erst kurz vor dem Ende entschieden wurde.

Dabei gelang den Ulmern ein Auftakt nach Maß, denn schon nach 15 Sekunden zappelte der Puck bereits im Netz des Gegners. Dominik Synek bediente hinter dem Tor Martin Podesva, der für den Blitzstart sorgte. Der Torschütze revanchierte sich drei Zeigerumdrehungen später bei der ersten Überzahl der Hausherren mit einem Pass auf Synek, der zum 2:0 traf.

VfE Ulm/Neu-Ulm gewinnt gegen Schongau

Die Schongauer Mammuts konnten aber dank eines von Torhüter David Heckenbergernach vorne abgewehrten Schusses in ihrer ersten numerischen Überlegenheit den Anschlusstreffer erzielen, indem sie den Abstauber im Tor unterbrachten. Zwei Minuten vor Drittelende erhöhten die Devils auf 3:1, ebenfalls in Überzahl. Nach einem Schlagschuss von Kapitän Simon Klingler staubte Bohumil Slavicek vor dem Tor ab. Nach einem Fehler von Heckenberger, dem die Scheibe nach einem Schuss aus spitzen Winkel durch die Schoner trudelte, verkürzten die Gäste zunächst (27.), zwei Zeigerumdrehungen später erzielten sie sogar den 3:3-Ausgleich und mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause.

Im letzten Durchgang machten die Ulmer wieder mehr Druck, aber auch die Mammuts konnten ein paar brandgefährliche Situationen inszenieren. Das vorentscheidende vierte Tor aber erzielte Synek mit einer schönen Einzelaktion zweieinhalb Minuten vor dem Ende.

Die Schongauer riskierten daraufhin alles und brachten für ihren Torhüter einen sechsten Feldspieler. Das rächte sich 23 Sekunden vor dem Spielende, als Ludwig Danzer zum 5:3-Endstand ins verwaiste Tor traf.

VfE-Trainer Michael Bielefeld sagte nach der Partie: „Wir sind super reingekommen ins Spiel, haben aber im zweiten Drittel etwas den Faden verloren. Im letzten Drittel haben wir den Druck erhöht und somit auch verdient gewonnen. Das war ein gutes Wochenende mit sechs Punkten.“