Auch der Interimstrainer kann das Ruder bei den Devils nicht rumreißen

Im ersten und vermutlich auch letzten Heimspiel des VfE Ulm/Neu-Ulm unter Interimstrainer Felix Anwander in der Eishockey-Bayernliga mussten sich die Gastgeber dem EHC Waldkraiburg mit 5:6 (2:2/0:3/3:1) geschlagen geben. Die Devils schafften dabei das Kunststück, innerhalb von 63 Sekunden einen 2:5-Rückstand auszugleichen. Allerdings fingen sich die Ulmer in der Folge eine Strafzeit ein und in Unterzahl den entscheidenden Gegentreffer durch Nico Vogl (56.).

