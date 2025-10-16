Der VfE Ulm/Neu-Ulm freut sich auf das Derby

Nach der 1:2-Niederlage in Miesbach zum Auftakt der neuen Saison in der Eishockey-Bayernliga möchte der VfE Ulm/Neu-Ulm am Wochenende die ersten Punkte holen. Dabei haben es die kommenden Aufgaben durchaus in sich. Am Freitag (20 Uhr) gastieren die Devils beim EHC Klostersee, der seine erste Partie imponierend hoch mit 10:2 in Burgau gewonnen hat und am Sonntag (18 Uhr) empfangen die Ulmer den ESC Kempten zum Derby. Auch die Sharks haben ihre Auftakt-Aufgabe in Schongau mit 4:1 erfolgreich gelöst. In Kempten spielt seit dieser Saison Stürmer Martin Hlozek, der schon Erfahrung in der Oberliga und der DEL 2 gesammelt hat. Er ist der Sohn von Stanislav Hlozek, der bestens in der Region als Trainer in Ulm, Senden und Burgau bestens bekannt ist.

Im Team der Devils hat bis vor ein paar Tagen das Grippevirus grassiert, wegen neun krankheitsbedingter Ausfälle musste eine Trainingseinheit sogar abgesagt werden. Nach und nach kommen die Spieler aber wieder zurück, lediglich Philipp Wirz muss zumindest am Freitag noch passen.

Gegen die Kemptener Sharks könnte es am Sonntag im Eisstadion voll werden. Die Gäste haben angekündigt, mit Fanbussen anzureisen. Dennoch kalkuliert VfE-Geschäftsführer Patrick Meißner bescheiden: „Ich kann mir vorstellen, dass 800 Zuschauer und Zuschauerinnen kommen.“