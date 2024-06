Eishockey

Ein Neuzugang mit DEL-Erfahrung kommt zu den Devils Ulm/Neu-Ulm

Yannick Kischer (rechts), hier noch im Trikot des EHC Klostersee, spielt in der kommenden Saison beim VfE Ulm/Neu-Ulm in der Eishockey-Bayernliga.

Plus Yannick Kischer hat mit Schwenningen schon in der DEL gespielt. Künftig soll er mit seiner Routine die Verteidigung beim VfE Ulm/Neu-Ulm verstärken.

Von Marc Sayle

Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm scheint das klare Ziel zu haben, in der kommenden Saison die Play-offs erreichen zu wollen. Nachdem die Devils vor Kurzem mit dem 32-jährigen Bohumil Slavicek einen Topstürmer verpflichteten, legten sie jetzt in der Verteidigung nach. Yannick Kischer spielte zuletzt drei Jahre beim Ligakonkurrenten aus Klostersee.

In seiner Vita kann er zudem DEL-Einsätze bei seinem Heimatverein Schwenninger ERC sowie Zweitliga-Erfahrung bei den Saale Bulls Halle, Hannover Scorpions, Wölfen Freiburg, Lausitzer Füchsen und den Eispiraten Crimmitschau vorweisen. Nachdem er vergangene Saison seinen Vertrag beim Oberligisten Hamm nach der Vorbereitung aufgelöst hatte, um mehr Zeit mit der Familie zu haben, wechselt er jetzt an die Donau. Für ihn ist es die optimale Kombination, Eishockeyleidenschaft und Beruf unter einen Hut zu bekommen. VfE-Geschäftsführer Patrick Meißner sagt: „Mit Yannick bekommen wir ordentlich Erfahrung in unsere Defensive. Diese soll er natürlich auf und neben dem Platz an seine Mitspieler weitergeben. Ich freue mich über die längerfristig geplante Zusammenarbeit.“

