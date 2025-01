Zum Nulltarif zu den Devils Ulm/Neu-Ulm

Der VfE Ulm/Neu-Ulm empfängt am Freitag (20 Uhr) in der Eishockey-Bayernliga den ERSC Amberg und gastiert am Sonntag (17.45 Uhr) beim TSV Peißenberg.

Die Amberger haben zwar am vergangenen Sonntag bei den Peißenberger Miners mit 5:4 gewonnen, aber für die Wild Lions wird es wohl trotzdem nicht mehr für die Pre-Play-offs reichen. Als Tabellen-14. haben sie mit lediglich 24 Punkten bereits 14 Zähler Rückstand auf die Ulmer auf Rang fünf und liegen sieben Punkte hinter dem Zehnten, der sich als Letzter für die Aufstiegsrunde qualifiziert.

Die Devils ermöglichen zu dieser Partie allen Dauerkartenbesitzern von anderen Ulmer oder Neu-Ulmer Sportvereinen kostenlosen Eintritt an, sofern die sich vorher über ein Formular auf der Website registrieren. Dadurch erhoffen sich die Eishockeyspieler noch mehr Interesse für ihre Sportart. Zum sportlichen Ziel sagt VfE-Geschäftsführer Patrick Meißner: „Zu Hause wollen wir natürlich die drei Punkte holen.“

Devils Ulm/Neu-Ulm haben etwas gutzumachen

Gegen Peißenberg haben die Devils am Sonntag noch etwas gutzumachen, denn im Heimspiel Mitte November kassierten sie eine überraschende 3:6-Niederlage. „In Peißenberg kann man sicherlich etwas holen“, sagt Meißner. Aber ein Selbstläufer wird das nicht. Der Tabellenzwölfte hat aktuell 30 Punkte auf dem Konto. Er wird sicherlich seine Chancen auf die Play-Offs wahren und deshalb die drei Punkte in Peißenberg behalten wollen.

Personell können die Ulmer wieder auf den zuletzt gesperrten Julian Tischendorf zurückgreifen und werden deshalb drei Reihen aufbieten können.