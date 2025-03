Durch einen nie gefährdeten 3:0-Sieg beim FKV Neu-Ulm festigte der FC Burlafingen seine Spitzenposition in der Fußball-Kreisliga A 2. Das Derby wurde für alle Beteiligten unverständlicherweise auf dem ungeliebten Kunstrasenplatz am Muthenhölzle ausgetragen, aber auch auf diesem Untergrund nahm Burlafingen das Heft sofort in die Hand.

