Achtung vor Markus Feulner und seinen Augsburger Jungprofis

Mit der Zweitvertretung des Bundesligisten FC Augsburg empfängt der FV Illertissen in der Regionalliga Bayern am Freitag (19 Uhr) den 16. der Tabelle. Doch der Rang allein ist nicht der Maßstab. Zum einen hat die Augsburger U23 mal wieder einen Neuaufbau zu bewältigen.

Zwölf Spieler wechselten vor der Saison zu anderen Vereinen, eine Reihe von Nachwuchsspielern füllte den Kader um verbleibende Stammkräfte auf. Auch auf der Trainerposition gab es einen Wechsel: Tobias Strobl (zum Drittligisten Verl) wurde von Markus Feulner abgelöst. Der rückte aus der U19 der Augsburger auf, kennt viele seiner jetzigen Schützlinge aus dieser Altersklasse. Er selbst war als Profi beim 1. FC Nürnberg, Borussia Dortmund, Mainz 05, dem 1. FC Köln und auch Bayern München aktiv. Ein weiterer Grund, weshalb die Aufgabe gegen Augsburg nicht einfach wird: Die Jungprofis haben bereits gegen mehrere Meisterschaftsfavoriten mehr als achtbare Ergebnisse erzielt. Bei den Würzburger Kickers gewannen sie sogar mit 4:3 und gegen Tabellenführer Unterhaching (2:3) sowie gegen Bayern München II (1:2) gab es nur knappe Niederlagen. Besonders achten müssen die Illertisser auf zwei der größten Augsburger Talente: David Dreo, der in der U19 in elf Spielen neun Tore erzielt hat und auch in der Regionalliga bereits drei Mal traf, sowie Aiman Dardari, der zu Beginn der Saison schon einen Einsatz in der Bundesliga hatte, zum Kader der luxemburgischen Nationalmannschaft gehört und in der U19 von Mainz 05 in 22 Spielen elf Treffer erzielte.

Illertissens Trainer Holger Bachthaler ist zuversichtlich

Die Illertisser sind sich durchaus bewusst, was auf sie zukommt, wollen aber die Freude über den letzten Sieg in Vilzing mit ins Spiel nehmen: „Gegen Vilzing haben wir einen sehr wichtigen Auswärtssieg eingefahren, entsprechend war die Erleichterung bei allen spürbar. Die Jungs haben die Woche über sehr gut trainiert, sodass wir gut vorbereitet in das Heimspiel gegen den FC Augsburg II gehen werden“, sagt Trainer Holger Bachthaler.

Er muss allerdings das Abschlusstraining abwarten, ob die angeschlagenen Namrud Embaye und Daniel Hausmann wieder einsatzfähig sind. Fehlen werden nach wie vor Kapitän Max Zeller, Lasse Jürgensen und Mussa Fofana. Ein weiteres Erfolgserlebnis im 25. Aufeinandertreffen mit den Augsburgern (elf Siege, sechs Unentschieden, sieben Niederlagen) würde sicherlich den jüngsten Sieg des FVI aufwerten, der sich damit im Tabellen-Mittelfeld festigen könnte.