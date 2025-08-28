Applaus für diesen Saisonstart des SC Staig

Nach drei Spieltagen ist es natürlich noch zu früh, um seriöse Prognosen für den weiteren Saisonverlauf der Staffel vier der württembergischen Fußball-Landesliga abzugeben. Einige überraschende Entwicklungen geben immerhin zu denken. Der hochgehandelte FC Blaubeuren hat beispielsweise erst einen mageren Punkt auf seinem Konto. Dagegen ist der SC Staig noch ungeschlagen, am vergangenen Wochenende hat der Aufsteiger den SV Mietingen mit 5:1 vom Platz gefegt. Für Trainer Tim Hille ist die Tabelle zwar schön anzusehen, blenden lässt er sich von dieser Momentaufnahme jedoch nicht. Immerhin fährt er mit seinen Schützlingen mit breiter Brust zum Derby bei der SSG Ulm am Sonntag (15 Uhr). In Gögglingen werden die Staiger von einem alten Bekannten erwartet: Martin Klarer. Der Trainer der SSG Ulm war auch schon jahrelang in Staig sportlicher Kommandogeber. Trotz aller Erfolge muss sein Kollege Hille bereits eine erste Hiobsbotschaft verkraften. Neuzugang Sinan Yildiz hat sich bekanntlich ausgerechnet im Spiel gegen seinen alten Verein schwer verletzt. Beim 2:1-Sieg des SC Staig in Buch musste Yildiz kurz nach der Halbzeitpause vom Feld. Jetzt ist die endgültige Diagnose da: Kreuzbandriss und Riss des Außenmeniskus. Damit wird der Offensivspieler wohl frühestens im Frühjahr wieder einsatzbereit sein.

Der TSV Buch zählt augenblicklich zu den Sorgenkindern der Liga. Drei Spiele, drei Niederlagen – den Start hatte man sich im Rothtal natürlich anders vorgestellt. „Wird Zeit, dass wir mal wieder gewinnen“, sagt Trainer Harry Haug. Aber er bleibt gelassen: „Hier ist keiner nervös oder macht schlechte Stimmung.“ Es seien halt nur Kleinigkeiten, die sich jedoch offensichtlich aufsummieren. Er kennt die Mechanismen des Fußballs und natürlich das eigene Team ganz genau und weiß, dass drei Punkte heilsam sein können. Die sollen bereits am Freitagabend her. Dann ist ab 18 Uhr der SV Reinstetten im Felsenstadion zu Gast.

Wie man gegen die Oberschwaben erfolgreich ist, das hat zuletzt der TSV Neu-Ulm gezeigt und Reinstetten beim 4:1 keine Chance gelassen. An diesem Wochenende empfangen die Neu-Ulmer den FV Olympia Laupheim zum Topspiel. Im Dietrich-Lang-Sportpark treffen am Sonntag (15 Uhr) zwei Teams aufeinander, die noch ungeschlagen sind. Ebenfalls noch ohne Niederlage ist das andere Neu-Ulmer Team. Türkspor stellt sich am Samstag (15.30 Uhr) beim SV Mietingen zum Duell der Tabellennachbarn. Beide Mannschaften haben derzeit sechs Zähler auf ihren Konten.

Während der FC Blaubeuren an diesem Wochenende spielfrei ist, bekommt es Srbija Ulm am Sonntag (15 Uhr) mit Rot-Weiß Weiler zu tun. In Wiblingen heißt es dann Letzter gegen den Ersten. Wie Buch und Blaubeuren haben auch die Ulmer noch keinen Punkt ergattert.