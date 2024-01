Fußball

Bayer 04 Leverkusen ist nicht nur in der Bundesliga spitze

Die U11 von Bayer 04 Leverkusen durfte sich in der Brühlhalle feiern lassen.

Plus Der Nachwuchs von Bayer 04 Leverkusen gewinnt den U11-Eurocup in Elchingen. Im Finale wird er vom SSV Ulm 1846 Fußball aber ganz schön gefordert.

Von Jürgen Schuster Artikel anhören Shape

Warum ausgerechnet die U11? Begonnen habe es vor etlichen Jahren in Neu-Ulm, beantwortet Tom Fuchs diese Frage. Fuchs und Stefan Rampf sind die Gründungsväter des Eurocups in Elchingen. Sie hatten seinerzeit die E-Jugend trainiert. „Ein großes Turnier für diesen Jahrgang wäre doch cool“, fanden sie. Das Ergebnis ist bekannt.

Der U11-Eurocup ist der Höhepunkt für die Fußballknirpse, die Abläufe werden regelrecht zelebriert. Beispielsweise wurden sogar die Nationalhymnen der 24 Teilnehmer aus fünf Nationen abgespielt. „Der Anspannungsgrad war schon hoch nach der langen Pause“, sagt Turnierchef Fuchs. Vor Monaten wurde beim SV Oberelchingen darüber diskutiert, ob das Turnier 2024 wieder ausgetragen werden soll. Letztlich war klar, dass es nach der Corona-Zwangspause eine 16. Auflage geben wird. „Gedanklich geht in drei Jahren schon einiges verloren“, meint SVO-Abteilungsleiter Stefan Philipp. Wieder in die gewohnten Abläufe zu kommen, war für Fuchs und Philipp deshalb wichtig. Hier die Absage eines Teamguides, da ein fehlender Ball unmittelbar vor einem Spiel – es blieb am Samstag bei kleineren Störfaktoren. „Es war etwas holprig, wir sind aber mittlerweile erfahren genug, um das wegzustecken“, meint Fuchs.

